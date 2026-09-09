Numerology: बुध ग्रहाचा प्रभाव अन् तल्लख बुद्धी! तर्कशक्तीत असतात पटाईत; 'या' मूलांकाच्या लोकांमध्ये असते प्रचंड Curiosity....

Numerology Secrets: अंकशास्त्रानुसार (Numerology), प्रत्येक मूलांकाच्या व्यक्तीचा स्वभाव, विचार करण्याची पद्धत आणि व्यक्तिमत्त्व वेगळे असते. काही लोक अतिशय शांत स्वभावाचे असतात, तर काही लोक आपल्या बोलण्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतात. पण, काही व्यक्ती अशा असतात ज्यांच्या प्रश्नांची यादी कधीच संपत नाही. कोणत्याही गोष्टीची सविस्तर माहिती घेतल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाही. अंकशास्त्रानुसार मूलांक ५ च्या व्यक्तींमध्ये ही कमालीची उत्सुकता (Curiosity) पाहायला मिळते..मूलांक ५ कसा ओळखायचा?जन्मतारीख: जर तुमचा किंवा तुमच्या ओळखीच्या व्यक्तीचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला झाला असेल, तर त्यांचा मूलांक ५ असतो. (उदा. १४ = १ + ४ = ५).स्वामी ग्रह: मूलांक ५ चा स्वामी ग्रह 'बुध' (Mercury) आहे. ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रहाला बुद्धिमत्ता, तर्कशास्त्र, संवाद कौशल्य (Communication Skills) आणि नवीन गोष्टी शिकण्याच्या क्षमतेचा कारक मानले जाते. याच कारणामुळे हे लोक कायम सक्रिय मोडमध्ये असते..Numerology: अति-साधेपणा पडतोय महाग; 'या' ३ मूलांकांच्या चांगुलपणाचा स्वार्थी लोक घेतात गैरफायदा! .प्रत्येक गोष्टीत 'का' आणि 'कसे' विचारण्याची सवयमूलांक ५ चे लोक कोणत्याही गोष्टीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवत नाहीत. एखाद्याने सांगितली म्हणून एखादी गोष्ट मान्य करणे त्यांच्या स्वभावात नसते.तर्कशुद्ध विचार: तुम्ही त्यांना एखादी माहिती दिली, तर ते लगेच त्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत; उलट त्यामागे १० प्रश्न उपस्थित करतील.सखोल अभ्यासाची वृत्ती: नवीन गोष्टी जाणून घेण्याची आणि समजून घेण्याची यांची भूक कधीच शांत होत नाही.इतरांची अडचण: त्यांच्या सततच्या प्रश्नांमुळे कधीकधी समोरील व्यक्ती वैतागू शकते. मात्र, ते कोणाला त्रास देण्यासाठी नव्हे, तर विषयाच्या मुळाशी जाण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे प्रश्न विचारत असतात..एकाच रूटीनचा लवकर येतो कंटाळाया मूलांकाच्या व्यक्तींना दीर्घकाळ एकाच प्रकारच्या दैनंदिन दिनचर्येचे (Routine Pattern) पालन करणे अजिबात आवडत नाही. त्यांना आयुष्यात सतत काहीतरी नवीन हवे असते.भटकंती अन् नवीन माणसे: नवीन गोष्टींचा अनुभव घेणे, वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास करणे आणि नवीन लोकांना भेटणे त्यांना अत्यंत आवडते.ऑल-राउंडर ज्ञान: आपल्या याच उत्सुकतेमुळे ते जगातील विविध विषयांची माहिती गोळा करतात. कोणत्याही विषयावर चर्चा सुरू झाली, तरी यांच्याकडे सांगण्यासाठी भरपूर ज्ञान उपलब्ध असते..Numerology: गर्दीतही वेगळी ओळख! इतर लोकांपेक्षा वेगळा विचार का करतात 'या' मूलांकाचे लोक? ट्रेंड फॉलो करत नाहीत....यशाची गुरुकिल्लीमूलांक ५ च्या व्यक्तींकडे अफाट तर्कशक्ती आणि संवादकौशल्य असते. जर त्यांनी आपल्या या कुतूहलाचा वापर योग्य दिशेने व योग्य क्षेत्रात (उदा. मीडिया, रिसर्च, मार्केटिंग, बिझनेस) केला, तर त्यांना आयुष्यात यशस्वी होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.