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Numerology: गर्दीतही वेगळी ओळख! इतर लोकांपेक्षा वेगळा विचार का करतात 'या' मूलांकाचे लोक? ट्रेंड फॉलो करत नाहीत...

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Numerology Secrets: The 3 Mulanks That Always Stand Out in a Crowd

Numerology Secrets: The 3 Mulanks That Always Stand Out in a Crowd

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Numerology Mulanks That Always Stand Out in a Crowd: अंकशास्त्रानुसार जन्मतारखेवरून व्यक्तीच्या स्वभावाची आणि व्यक्तिमत्त्वाची काही वैशिष्ट्ये जाणून घेता येतात. काही लोक परिस्थितीनुसार इतरांचे अनुकरण करतात, तर काही जण स्वतःची वेगळी वाट निवडतात. अंकशास्त्रात मूलांक १, ३ आणि ४ असलेल्या व्यक्तींमध्ये स्वतंत्र विचार, आत्मविश्वास आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची वृत्ती अधिक असल्याचे मानले जाते.

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