Numerology: गर्दीतही वेगळी ओळख! इतर लोकांपेक्षा वेगळा विचार का करतात 'या' मूलांकाचे लोक? ट्रेंड फॉलो करत नाहीत...

Numerology Mulanks That Always Stand Out in a Crowd: अंकशास्त्रानुसार जन्मतारखेवरून व्यक्तीच्या स्वभावाची आणि व्यक्तिमत्त्वाची काही वैशिष्ट्ये जाणून घेता येतात. काही लोक परिस्थितीनुसार इतरांचे अनुकरण करतात, तर काही जण स्वतःची वेगळी वाट निवडतात. अंकशास्त्रात मूलांक १, ३ आणि ४ असलेल्या व्यक्तींमध्ये स्वतंत्र विचार, आत्मविश्वास आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची वृत्ती अधिक असल्याचे मानले जाते..मूलांक १ : नेतृत्व करण्याची वृत्तीज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक १ मानला जातो. अंकशास्त्रानुसार मूलांक १ चा स्वामी सूर्य आहे.या मूलांकाच्या व्यक्तींमध्ये आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण असल्याचे मानले जाते. दुसऱ्यांच्या मागे जाण्यापेक्षा स्वतःचा मार्ग तयार करण्याकडे त्यांचा कल असतो. कोणताही निर्णय घेताना त्यांना स्वतःच्या विचारांवर विश्वास ठेवायला आवडते.आव्हाने समोर आली तरी त्यापासून पळ काढण्याऐवजी त्यांचा सामना करण्याचा प्रयत्न ते करतात. काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा आणि जोखीम घेण्याची तयारी यामुळे योग्य दिशा आणि मेहनतीच्या जोरावर ते आपल्या क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण करू शकतात..Numerology: तुमच्या जन्मतारखेनुसार खिशात किंवा पर्समध्ये ठेवा 'या' वस्तू; वाढेल यश अन् सकारात्मक ऊर्जा! वाचा मूलांकानुसार खिशात काय ठेवावे?.मूलांक ३ : मोठं ध्येय गाठण्याची महत्त्वाकांक्षा३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ३ मानला जातो.अंकशास्त्रानुसार या व्यक्तींमध्ये शिकण्याची, पुढे जाण्याची आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याची तीव्र इच्छा असते. कोणतेही काम उत्साहाने करण्याची त्यांची वृत्ती असते.मोठं काहीतरी साध्य करण्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याने अडचणी आल्या तरी ते सहज हार मानत नाहीत. इतरांसारखं होण्यापेक्षा स्वतःची वेगळी वाट निवडण्यावर त्यांचा भर असतो. आपली प्रतिभा दाखवण्यास आणि मतं स्पष्टपणे मांडण्यासही ते मागे हटत नाहीत. याच आत्मविश्वासामुळे आणि मेहनतीमुळे त्यांना गर्दीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करता येते..मूलांक ४ : वेगळ्या विचारांची ताकद४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ४ मानला जातो.अंकशास्त्रात मूलांक ४ असलेल्या व्यक्तींना वेगळ्या पद्धतीने विचार करणारे मानले जाते. इतर लोक एखादी गोष्ट ज्या पद्धतीने करतात, त्याच पद्धतीने ती करायलाच हवी, असं त्यांना वाटत नाही. नवीन पद्धत किंवा वेगळा मार्ग दिसला तर तो आजमावण्याची त्यांची तयारी असते. त्यांची विचार करण्याची पद्धत अनेकदा व्यावहारिक आणि इतरांपेक्षा वेगळी असू शकते.ट्रेंडचं अंधानुकरण करण्याऐवजी स्वतःच्या आवडीनुसार आणि विचारांनुसार निर्णय घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळेच अनेकदा ते इतरांपेक्षा वेगळे ठरतात आणि स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: क्षणात राग, क्षणात प्रेम!\n'या' मूलांकांच्या मुलींचे 'मूड स्विंग्स' सांभाळणे असते कठीण! जन्मतारखेवरून ओळखा स्वभाव!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.