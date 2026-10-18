Numerology: निर्णय घेताना नेहमी असतात गोंधळलेले; 'या' मूलांकाचे लोक गमावतात हातात आलेली मोठी संधी!

Numerology Personality Traits: आयुष्यात अनेकदा असे टप्पे येतात, जेव्हा योग्य वेळी अचूक निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक असते. करिअरची निवड करायची असो, नोकरी बदलायची असो, नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असो किंवा दुसऱ्या शहरात जाऊन नवीन सुरुवात करायची असो, प्रत्येक मोठ्या निर्णयाचा थेट परिणाम आपल्या भविष्यावर होत असतो. अशा परिस्थितीत काही लोक कोणताही उशीर न करता झटपट निर्णय घेतात, तर काही लोक कितीतरी वेळ फक्त विचारच करत राहतात.अंक ज्योतिष शास्त्रानुसार, काही विशिष्ट मूलांक असलेल्या लोकांमध्ये ही संभ्रमाची प्रवृत्ती प्रकर्षाने दिसून येते. ते प्रत्येक निर्णयापूर्वी अतिविचार करतात, ज्यामुळे अनेकदा त्यांच्या हातून महत्त्वाची संधी निसटून जाते. अंकशास्त्रानुसार कोणत्या मूलांकाच्या लोकांसोबत असे घडते आणि ते या सवयींवर कशी मात करू शकतात, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .मूलांक ४ चे लोक मोठे निर्णय घेण्यात का गोंधळतात?अंकशास्त्रानुसार, ज्या लोकांचा जन्म महिन्याच्या कोणत्याही ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ४ मानला जातो. या मूलांकाचा संबंध 'राहु' या छायेच्या ग्रहाशी जोडला गेला आहे. राहूचा स्वभाव इतर ग्रहांपेक्षा वेगळा मानला जातो आणि त्याला संभ्रम, हटके विचारसरणी तसेच अचानक होणाऱ्या बदलांशी जोडले जाते.मूलांक ४ चे लोक कोणत्याही गोष्टीकडे किंवा कामाकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात. ते कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी त्याच्या प्रत्येक बाजूचा सखोल अभ्यास करतात. पण, हीच अतिविचार करण्याची सवय अनेकदा त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरते..Vastu Tips: वास्तुशास्त्रानुसार घराजवळ 'ही' झाडे लावणे मानले जाते शुभ; जाणून घ्या घरासाठी फायदेशीर असणारी रोपे! .या लोकांबाबत आढळणाऱ्या प्रमुख गोष्टी-प्रत्येक निर्णयाचा अतिविचार करणे: मूलांक ४ चे लोक कोणताही मोठा निर्णय घेताना त्याच्या प्रत्येक लहान-सहान पैलूचा विचार करतात. 'आपला निर्णय चुकला तर काय होईल?' या भीतीपोटी ते गरजेपेक्षा जास्त वेळ वाया घालवतात. परिणामी, त्यांच्यासमोर असलेली उत्तम संधी दुसऱ्या कोणाकडे तरी निघून जाते.परफेक्ट वेळेची वाट पाहणे: या लोकांची अशी मानसिकता असते की, प्रत्येक गोष्ट त्यांच्या अपेक्षेनुसार आणि परिपूर्ण (परफेक्ट) व्हावी. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना आधीच त्याचे परिणाम जाणून घ्यायचे असतात. जीवनात प्रत्येक वेळी परिस्थिती अनुकूलच असेल असे नाही, त्यामुळे परिपूर्ण वेळेची वाट पाहत बसणे अनेकदा नुकसानकारक ठरू शकते..वारंवार निर्णय बदलणे: मूलांक ४ च्या लोकांबद्दल असे मानले जाते की, एकदा एखादे मत बनवल्यानंतरही ते इतर पर्यायांचा विचार करू लागतात. त्यांना वाटते की कदाचित दुसरा मार्ग जास्त चांगला असू शकतो. या मानसिकतेमुळे ते सतत संभ्रमात राहतात. विचार बदलल्यामुळे फक्त वेळच वाया जात नाही, तर आत्मविश्वासही कमी होतो.मूलांक ४ च्या लोकांनी आपला संभ्रम कसा दूर करावा?वेळेची मर्यादा ठरवा: कोणत्याही मोठ्या निर्णयासाठी आधीच एक निश्चित डेडलाईन (Time Limit) ठरवा. यामुळे तुम्ही एकाच विषयावर दीर्घकाळ अडकून राहणार नाही.कागदावर मुद्दे लिहा: निर्णय घेण्यापूर्वी त्याच्याशी संबंधित फायदे आणि नुकसान (Pros and Cons) एका कागदावर लिहून काढा. यामुळे परिस्थिती स्पष्ट होण्यास आणि योग्य पर्याय निवडण्यास मदत होईल..धोका पत्करायला शिका: जीवनातील प्रत्येक गोष्टीत थोडीफार जोखीम (Risk) असतेच, हे स्वीकारणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वेळी परिस्थिती पूर्णपणे अनुकूल होण्याची वाट पाहू नका, तर वेळेनुसार योग्य निर्णय घ्या.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: 'तीन तिघाड काम बिघाड' असं का म्हटलं जातं; ३ अंक खरोखरच अशुभ असतो का? पाहा काय सांगते अंकशास्त्र... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.