संस्कृती

Numerology: निर्णय घेताना नेहमी असतात गोंधळलेले; 'या' मूलांकाचे लोक गमावतात हातात आलेली मोठी संधी!

Decision-Making & Overthinking: विशिष्ट मूलांक असणारे लोक जीवनातील महत्त्वाचे निर्णय घेताना खूप विचार करतात आणि योग्य वेळेत निर्णय न घेतल्याने उत्तम संधी गमावून बसतात; जाणून घ्या सविस्तर...
Numerology Why Mulank 4 People Struggle With Big Decisions

Numerology: Why Mulank 4 People Struggle With Big Decisions

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Numerology Personality Traits: आयुष्यात अनेकदा असे टप्पे येतात, जेव्हा योग्य वेळी अचूक निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक असते. करिअरची निवड करायची असो, नोकरी बदलायची असो, नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असो किंवा दुसऱ्या शहरात जाऊन नवीन सुरुवात करायची असो, प्रत्येक मोठ्या निर्णयाचा थेट परिणाम आपल्या भविष्यावर होत असतो. अशा परिस्थितीत काही लोक कोणताही उशीर न करता झटपट निर्णय घेतात, तर काही लोक कितीतरी वेळ फक्त विचारच करत राहतात.

अंक ज्योतिष शास्त्रानुसार, काही विशिष्ट मूलांक असलेल्या लोकांमध्ये ही संभ्रमाची प्रवृत्ती प्रकर्षाने दिसून येते. ते प्रत्येक निर्णयापूर्वी अतिविचार करतात, ज्यामुळे अनेकदा त्यांच्या हातून महत्त्वाची संधी निसटून जाते. अंकशास्त्रानुसार कोणत्या मूलांकाच्या लोकांसोबत असे घडते आणि ते या सवयींवर कशी मात करू शकतात, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

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