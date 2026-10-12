संस्कृती

Numerology: वयाने लहान पण बुद्धीने हुशार! 'या' मूलांकाची मुलं असतात ओव्हर-मॅच्युअर्ड; पालकांनाही देतात सल्ले...

Numerology Smart Kids by Birth: काही मुले लहान वयातच प्रौढांसारखा गंभीर आणि विचारी स्वभाव दर्शवतात; अंकशास्त्रानुसार जाणून घ्या कोणत्या मूलांकाची मुलं पालकांनाच काही गोष्टी शिकवतात...
Parenting and Numerology Understanding Highly Intelligent and Mature Children

Parenting and Numerology: Understanding Highly Intelligent and Mature Children

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Parenting and Numerology: घर असो वा शाळा, आपल्या आसपास अनेकदा अशी काही मुले पाहायला मिळतात, जी वयाने खूप लहान असतात पण त्यांचे वागणे, बोलणे आणि विचार करण्याची पद्धत त्यांच्या वयाच्या इतर मुलांपेक्षा खूप वेगळी आणि प्रगत असते. अशी मुले आपल्या वर्गमित्रांपेक्षा शिक्षकांसोबत किंवा मोठ्या व्यक्तींसोबत चर्चा करणे पसंत करतात.

Loading content, please wait...
Age
Career
Discipline
parenting
Numerology
maturity
parental guidance
activities for kids' physical growth
parental guidance in teenage relationships
Gaurav for Brilliant Students
Age Group Table Tennis Champions
Marathi News Esakal
www.esakal.com