Numerology: वयाने लहान पण बुद्धीने हुशार! 'या' मूलांकाची मुलं असतात ओव्हर-मॅच्युअर्ड; पालकांनाही देतात सल्ले...

Parenting and Numerology: घर असो वा शाळा, आपल्या आसपास अनेकदा अशी काही मुले पाहायला मिळतात, जी वयाने खूप लहान असतात पण त्यांचे वागणे, बोलणे आणि विचार करण्याची पद्धत त्यांच्या वयाच्या इतर मुलांपेक्षा खूप वेगळी आणि प्रगत असते. अशी मुले आपल्या वर्गमित्रांपेक्षा शिक्षकांसोबत किंवा मोठ्या व्यक्तींसोबत चर्चा करणे पसंत करतात..कधीकधी ही मुले अगदी लहान वयातच असे काही समजदारीचे किंवा मोलाचे सल्ले देतात, जे ऐकून खुद्द पालक आणि शिक्षकही थक्क होतात. मुलांच्या या विलक्षण बुद्धिमत्तेमागे आणि अवेळी येणाऱ्या मॅच्युरीटीमागे त्यांचे मूलांक (जन्मतारखेवरून मिळालेला अंक) कारणीभूत असतात. अंकशास्त्रानुसार कोणत्या मूलांकाची मुले जन्मतःच जास्त समजदार असतात, याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..Numerology: सीक्रेट्स सांगण्याआधी १०० वेळा करा विचार; 'या' मूलांकांच्या व्यक्तींशी खाजगी गोष्टी शेअर करणे पडू शकते महाग! जाणून घ्या अंकशास्त्र... .मूलांक ७: शांत, मितभाषी आणि आध्यात्मिक स्वभावज्या मुलांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ७ मानला जातो. या मूलांकची मुले लहानपणापासूनच खूप शांत, समजदार आणि विचारी स्वभावाची असतात.भावनांची खोल समज: ही मुले जास्त बोलण्याऐवजी इतरांचे ऐकून घेण्यावर भर देतात आणि समोरच्या व्यक्तीच्या भावना अगदी सहजासहजी समजून घेतात.अंतःप्रेरणा: यांचा सिक्स्थ सेन्स(Sixth Sense) खूप मजबूत असतो. अनेकदा ते एकटे राहण्यात जास्त सहज असतात आणि आपल्या अचूक निर्णयांनी मोठ्यांनाही आश्चर्यचकित करतात.विचार: अंकशास्त्रानुसार, मूलांक ७ च्या मुलांमध्ये उपजतच एक वेगळी आध्यात्मिक ऊर्जा आणि जीवन समजण्याची क्षमता असते..मूलांक ८: शिस्तप्रिय, स्वतंत्र आणि आत्मविश्वासीज्या मुलांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ८ असतो. या मूलांकाचे स्वामित्व न्यायदेवता शनि ग्रहाकडे असते.आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन: या मूलांकाची मुले इतर मुलांच्या तुलनेत अधिक मजबूत, स्वतंत्र विचारांची आणि वयापेक्षा जास्त प्रगल्भ असतात.पालकांशी समरस होणे: ही मुले अगदी कमी वयातच पालकांच्या गंभीर विषयांमध्ये आणि निर्णयांमध्ये रस घेऊ लागतात. कधीकधी ते स्वतःला इतके परिपक्व समजतात की सहजासहजी कोणासमोर झुकत नाहीत..अनुशासन आणि मैत्री: जेव्हा पालक या मुलांचा विश्वास जिंकतात, तेव्हा ही मुले पालकांसाठी उत्तम सल्लागार आणि मित्राची भूमिका बजावतात. त्यांच्यातील कमालीची अनुशासनप्रियता इतरांना लगेच प्रभावित करते.पालकांनो, जर तुमच्याही मुलाचा मूलांक यापैकी असेल आणि ते वयाआधीच जास्त समजदारपणा दाखवत असतील, तर घाबरून जाण्याऐवजी त्यांच्याशी एका चांगल्या मित्रासारखे वागा आणि त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा योग्य आदर करा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: 'या' मूलांकाच्या दीर-वहिनीची जोडी का मानली जाते नंबर वन? नात्यात असते हसणे, चिडवणे, प्रेम अन् विश्वास... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.