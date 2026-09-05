Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना आधीच मिळतात भविष्याचे संकेत; येणाऱ्या संकटांचा आणि घटनांचा होतो पूर्वाभास!

Dreams and Future Hints Numerology: भविष्यात काय घडणार आहे याचे संकेत जर आधीच मिळाले, तर आयुष्य किती सोपे होईल! सामान्य माणसासाठी हे कठीण असले, तरी अंकशास्त्रानुसार (Numerology) एका विशिष्ट मूलांकाच्या व्यक्तींमध्ये ही अद्भुत क्षमता निसर्गानेच दिलेली असते. ज्या लोकांचा मूलांक '७' (Mulank 7) असतो, त्यांची अंतर्दृष्टी (Intuition) आणि 'सिक्सथ सेन्स' (Sixth Sense) अत्यंत तीव्र असतो. त्यामुळे भविष्यात घडणाऱ्या बऱ्याच चांगल्या-वाईट घटनांचा अंदाज त्यांना आधीच येतो.कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ७ असतो. या मूलांकाच्या लोकांच्या खास वैशिष्ट्यांबद्दल आणि त्यांना भविष्याचे संकेत कसे मिळतात, याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.. .स्वामी ग्रह 'केतु' आणि गूढ विचारसरणीअंकशास्त्रानुसार मूलांक ७ चा स्वामी ग्रह 'केतु' मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रात केतुचा संबंध अध्यात्म, गूढ ज्ञान, वैराग्य आणि तीव्र अंतर्ज्ञानाशी जोडला गेला आहे.गहन विचारसरणी: केतुच्या प्रभावामुळे या मूलांकाचे लोक सामान्य माणसांपेक्षा अधिक संवेदनशील आणि खोल विचार करणारे असतात.माणसे ओळखण्याची कला: हे लोक समोरच्या व्यक्तीचे बोलणे आणि हावभाव पाहून, त्याने काही सांगण्यापूर्वीच त्याच्या मनातील परिस्थिती आणि विचार अचूक ओळखतात..Numerology: अति-साधेपणा पडतोय महाग; 'या' ३ मूलांकांच्या चांगुलपणाचा स्वार्थी लोक घेतात गैरफायदा! .तल्लख 'सिक्सथ सेन्स'मूलांक ७ च्या लोकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तल्लख 'सिक्सथ सेन्स'!कोणत्याही नवीन व्यक्तीला भेटण्यापूर्वीच त्यांना त्या व्यक्तीच्या स्वभावाबद्दल किंवा हेतूबद्दल आधीच एक स्पष्ट जाणीव होते.एखादी दुर्दैवी घटना घडण्यापूर्वी यांच्या मनात अचानक अस्वस्थता किंवा एक विचित्र भावना निर्माण होते. जेव्हा पुढे जाऊन तीच घटना घडते, तेव्हा आपल्याला याचा इशारा आधीच मिळाला होता याची त्यांना जाणीव होते..स्वप्नांच्या माध्यमातून मिळणारे गूढ संकेतया मूलांकाच्या लोकांसाठी त्यांची स्वप्ने खूप महत्त्वाची असतात.अंकशास्त्रानुसार, मूलांक ७ च्या लोकांना अनेकदा स्वप्नांद्वारे भविष्यातील घटनांचे संकेत मिळतात.स्वप्न जसेच्या तसे सत्यात उतरले नाही, तरी त्या स्वप्नाचा अर्थ किंवा त्यातील संदेश येणाऱ्या परिस्थितीशी जोडलेला असतो. त्यामुळे हे लोक आपल्या स्वप्नांकडे खूप गांभीर्याने पाहतात आणि त्यांचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात..Numerology: गर्दीतही वेगळी ओळख! इतर लोकांपेक्षा वेगळा विचार का करतात 'या' मूलांकाचे लोक? ट्रेंड फॉलो करत नाहीत....अचानक येणारे विचार अन् अंतरात्म्याचा आवाजअनेकदा शांत बसलेले असताना किंवा काम करत असताना या लोकांच्या मनात अचानक एखाद्या प्रसंगाबद्दल विचार येतो.त्या क्षणी या विचाराचा अर्थ लक्षात येत नाही, परंतु काही दिवसांनंतर जेव्हा प्रत्यक्ष घटना घडते, तेव्हा त्यांना समजते की हा तर आपल्या अंतरात्म्याने (Inner Voice) दिलेला पूर्वइशारा होता.त्यामुळेच मूलांक ७ च्या लोकांनी इतरांच्या सल्ल्यापेक्षा स्वतःच्या मनाचा किंवा अंतरात्म्याचा आवाज ऐकल्यास ते मोठ्या संकटांतून सहज वाचू शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.