Numerology 2027 Predictions: प्रत्येक नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येकाच्या मनात भविष्याविषयी अनेक प्रश्न आणि उत्सुकता निर्माण होत असते. नवीन वर्षात आपल्याला करिअरमध्ये यश मिळेल का, आर्थिक स्थिती कशी राहील आणि अपूर्ण राहिलेली स्वप्ने पूर्ण होतील का, याविषयी अनेक तर्क-वितर्क लावले जातात. वैदिक ज्योतिषशास्त्राप्रमाणेच अंक ज्योतिषशास्त्र देखील व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून भविष्यातील अनेक संकेत देत असते.वर्ष २०२७ हे सर्व मूलांक असलेल्या लोकांसाठी नवीन अनुभव, शिकवण आणि अनेक संधी घेऊन येत आहे. या वर्षात काही लोकांना नवीन सुरुवात करण्याची संधी मिळेल, तर काही जणांना संयम बाळगण्याची गरज भासेल. चला तर मग, मूलांक १ ते ९ पर्यंतच्या सर्व लोकांसाठी वर्ष २०२७ कसे असणार आहे, याचा सविस्तर आढावा घेऊया..मूलांक १जन्मतारखा: कोणत्याही महिन्याची १, १०, १९ किंवा २८ तारीख.वर्ष २०२७ चा एकूण मूलांक २ येतो आणि मूलांक १ हा सूर्य ग्रहाच्या ऊर्जेचे प्रतिनिधित्व करतो. हा अनोखा योग मूलांक १ च्या लोकांना प्रचंड आत्मविश्वास आणि स्पष्ट विचारशक्ती प्रदान करेल. या वर्षामध्ये हे लोक स्वतःला प्राधान्य देतील आणि ज्या पद्धतीने जगण्याची त्यांची इच्छा होती, तसेच जीवन जगण्यास सुरुवात करतील. त्यांना त्यांच्या उत्तम कामासाठी योग्य तो मान-सन्मान आणि ओळख मिळेल, ज्यामुळे त्यांना भविष्यात पुढे जाण्याची नवी प्रेरणा मिळणार आहे.मूलांक २जन्मतारखा: कोणत्याही महिन्याची २, ११, २० किंवा २९ तारीख.वर्ष २०२७ चा मूलांक २ असल्याने हा काळ विशेषतः मूलांक २ असलेल्या जातकांसाठी अतिशय अनुकूल असणार आहे. या वर्षामध्ये हे लोक स्वतःच्या स्वप्नांचे घर खरेदी करू शकतील किंवा नवीन व्यवसायाची सुरुवात करतील. त्यांची अंतःप्रेरणा आणि गोष्टी साकार करण्याची क्षमता (मॅनिफेस्टेशन पॉवर) त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवण्यास मदत करेल. या काळात घेतलेले योग्य निर्णय त्यांच्या बाजूने लागतील आणि प्रत्येक कामात त्यांना यश मिळेल..Numerology: नवरा-बायकोची जन्मतारीख एकच असेल तर काय होतो परिणाम; सारखा मूलांक असणाऱ्या जोडप्यांचे वैवाहिक जीवन कसे असते? .मूलांक ५जन्मतारखा: कोणत्याही महिन्याची ५, १४ किंवा २३ तारीख.बुध ग्रहाच्या प्रभावाखाली असलेल्या मूलांक ५ च्या लोकांसाठी वर्ष २०२७ मोठे यश घेऊन येत आहे. या काळात त्यांची बुद्धिमत्ता अधिक तीव्र होईल, ज्यामुळे त्यांना स्वतःमधील छुप्या क्षमता ओळखण्यास मदत होईल. हे वर्ष त्यांना शिकवेल की अपयश म्हणजे शेवट नसून ती यशाची पायरी आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करणे असो वा नोकरी बदलणे, हे मोठे बदल त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरतील. तसेच संपत्ती, कर्ज वसुली किंवा व्यवसायातून अचानक धनलाभ झाल्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होतील..सर्व ९ मूलांकांसाठी वर्ष २०२७ चे थोडक्यात भाकीतअंक ज्योतिषशास्त्रानुसार, आगामी वर्ष २०२७ हे प्रत्येक मूलांकासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रात खास यश घेऊन येणार आहे-मूलांक १ (१, १०, १९, २८): जीवनातील संकटे आणि वादळानंतर तुमचे आयुष्य चमकण्याची हीच वेळ आहे.मूलांक २ (२, ११, २०, २९): स्वप्नांना प्रत्यक्षात बदलण्याची आयुष्यात एकदाच मिळणारी सुवर्णसंधी.मूलांक ३ (३, १२, २१, ३०): तुम्हाला हवा असलेला मान-सन्मान आणि ओळख मिळवण्याचे वर्ष.मूलांक ४ (४, १३, २२, ३१): तुम्ही ज्या यशाचे खऱ्या अर्थाने हकदार आहात, ते शेवटी तुमच्याकडे चालून येईल.मूलांक ५ (५, १४, २३): तुम्ही ज्या वस्तूला किंवा कामाला हात लावाल, ते सोन्यासारखे चकाकेल (Midas Touch)..मूलांक ६ (६, १५, २४): यशाचा अथांग समुद्र तुमच्यासमोर आहे, तुम्हाला हवा तितका फायदा तुम्ही मिळवू शकता.मूलांक ७ (७, १६, २५): तुमचे यश आणि सन्मानचिन्ह तुमच्या अंतिम प्रयत्नांच्या प्रतीक्षेत आहे.मूलांक ८ (८, १७, २६): तुम्ही घेतलेल्या कष्टांचे आणि संयमाचे आता अनेक पटींनी गोड फळ मिळणार आहे.मूलांक ९ (९, १८, २७): तुम्ही साध्या आणि सामान्य जीवनासाठी बनलेले नाही, हे जगाला दाखवून देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: पॉकेट मनी उडवत नाहीत तर जपून वापरतात! 'या' ३ मूलांकांची मुले जन्मापासूनच असतात फायनान्शियल जिनियस....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.