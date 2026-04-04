Numerology : प्रचंड हुशार असतात 'या' 3 मूलांकाचे लोक; पण व्यसन नाही, तर 'या' वाईट सवयीमुळे जीवनात यश मिळायला लागतो खूप उशिर

अंकशास्त्रात (Numerology) प्रत्येक व्यक्तीचा मूलांक त्याच्या स्वभावाची आणि भविष्याची ओळख करून देतो. काही मूलांक असे असतात ज्यांच्याकडे जन्मतःच प्रचंड बुद्धिमत्ता आणि कल्पनाशक्ती असते. हे लोक कोणत्याही क्षेत्रात गेले तरी आपल्या हुशारीने वेगळी छाप पाडतात. मात्र अनेकदा व्यसन नसतानाही केवळ काही विशिष्ट स्वभावदोष किंवा चुकीच्या सवयींमुळे त्यांच्या यशाचा मार्ग लांबणीवर पडतो. हे लोक कष्टाळू असूनही केवळ शिस्तीचा अभाव किंवा अतिआत्मविश्वासामुळे आयुष्यात उशिरा स्थिरावतात..मूलांक ३ (गुरुचा प्रभाव)ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ३ असतो. हे लोक ज्ञानाचे भांडार असतात आणि त्यांची संवादशैली अप्रतिम असते. परंतु, या लोकांची मुख्य वाईट सवय म्हणजे अति आत्मविश्वास ज्याला अपण इंग्रजीत म्हणतो Overconfidence आणि एकाच वेळी अनेक गोष्टी करण्याची ओढ. ते खूप महत्त्वाकांक्षी असतात, पण अनेकदा कामात सातत्य ठेवत नाहीत. सगळ मलाच येत या वृत्तीमुळे ते इतरांचा सल्ला घेत नाहीत ज्यामुळे त्यांना अनेकदा मोठ्या संधी गमवाव्या लागतात आणि यश मिळण्यास उशीर होतो..मूलांक ५ (बुधाचा प्रभाव)कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेले लोक मूलांक ५ चे असतात. हे लोक अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धीचे, हजरजबाबी आणि व्यापार-उद्योगात चतुर असतात. यांची सर्वात मोठी नकारात्मक बाजू म्हणजे अस्वस्थताआणि चंचल स्वभाव. त्यांना लवकर कंटाळा येतो, त्यामुळे ते एक काम पूर्ण होण्याआधीच दुसऱ्या कामाकडे वळतात. एका जागेवर स्थिर न राहण्याच्या या सवयीमुळे त्यांची शक्ती विखुरली जाते. जोपर्यंत ते संयम शिकत नाहीत तोपर्यंत त्यांना अपेक्षित असलेले मोठे यश हुलकावणी देत राहते..मूलांक ९ (मंगळाचा प्रभाव)ज्यांचा जन्म ९, १८ किंवा २७ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ९ असतो. हे लोक साहसी, ऊर्जेने भरलेले आणि कुशाग्र बुद्धीचे असतात. मात्र, त्यांच्या यशाच्या आड येणारी सर्वात मोठी सवय म्हणजे अति राग आणि उतावळेपणा. स्वभावातला तापटपणा आणि घाईघाईत घेतलेले निर्णय यामुळे त्यांचे बनलेले काम बिघडते. हे लोक मनाने साफ असतात, पण त्यांच्या कडक बोलण्यामुळे शत्रू जास्त निर्माण होतात. जर त्यांनी आपल्या रागावर नियंत्रण मिळवले आणि धोरणीपणाने वागले तर ते आयुष्यात खूप मोठी उंची गाठू शकतात.