Numerology : 'या' 2 मुलांकाच्या लोकांना नेहमीच मिळते सगळ्यांकडून प्रेम; यांच्यावर कुणी फारवेळ राहुच शकत नाही नाराज

अंकशास्त्रानुसार (Numerology) व्यक्तीचा स्वभाव, त्याचे भविष्य आणि त्याचे सामाजिक वर्तन त्याच्या जन्मतारखेवरून ठरणाऱ्या मूलांकावर अवलंबून असते. काही मूलांक हे जन्मतःच इतके आकर्षक आणि सकारात्मक असतात की, त्यांच्याकडे चुंबकीय व्यक्तिमत्त्व असते. जगामध्ये अशा दोन खास मूलांकांच्या व्यक्ती आहेत, ज्यांना अवतीभोवतीच्या सर्वांकडून नेहमीच भरभरून प्रेम मिळते. या लोकांची वागणूक आणि स्वभाव इतका कोमल व मनमिळावू असतो की, त्यांच्यावर कोणीही फार काळ नाराज राहू शकत नाही. त्यांच्याशी झालेले भांडण किंवा अबोला फार लवकर संपतो आणि लोक स्वतःहून त्यांच्याशी पुन्हा संवाद साधण्यास उत्सुक असतात..मूलांक २या यादीतील पहिला अत्यंत लाडका अंक म्हणजे मूलांक २. ज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक २ असतो. या मूलांकाचा स्वामी 'चंद्र' असल्याने हे लोक अत्यंत संवेदनशील, शांत आणि भावनिक असतात. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक नैसर्गिक संमोहन आणि आर्जवीपणा असतो. हे लोक उत्तम श्रोते असतात आणि कोणाचेही मन न दुखावण्याचा नेहमी प्रयत्न करतात. जर कधी कोणाशी मतभेद झाले, तरी त्यांची निरागसता आणि समोरच्याची काळजी घेण्याची वृत्ती पाहून लोकांचा राग बर्फासारखा वितळून जातो..मूलांक ६दुसरा सर्वात लोकप्रिय आणि प्रेमळ अंक म्हणजे मूलांक ६. कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ६ असतो. या अंकाचा स्वामी 'शुक्र' (Venus) असल्याने यांच्यात कमालीचे आकर्षण, सौंदर्य आणि प्रेमळपणा असतो. हे लोक निसर्गतःच 'नर्चरर' (काळजी घेणारे) असतात आणि कुटुंबाला किंवा मित्रांना एकत्र बांधून ठेवण्यात पटाईत असतात. त्यांची संवादशैली आणि आदरातिथ्य इतके अप्रतिम असते की, समोरची व्यक्ती त्यांच्या प्रेमात पडल्याशिवाय राहत नाही. वादविवाद मिटवून नात्यात गोडवा आणण्याची कला त्यांना अवगत असल्याने, त्यांच्यावर रागवणे कोणालाही शक्य होत नाही..थोडक्यात सांगायचे तर, मूलांक २ आणि मूलांक ६ चे लोक कोणत्याही नात्यातील दुवे जोडणारे मुख्य दुवे मानले जातात. चंद्र आणि शुक्राच्या शुभ प्रभावामुळे त्यांच्यामध्ये अहंकार नसतो, तर फक्त निखळ प्रेम आणि सहकार्याची भावना असते. त्यांचे हेच सकारात्मक आणि समजूतदार वर्तन त्यांना समाजात सर्वांचे लाडके बनवते. जर तुमच्या आयुष्यात किंवा मित्रपरिवारात या मूलांकाचे लोक असतील, तर त्यांच्याशी असलेले नाते नेहमी जपून ठेवा, कारण त्यांच्या अस्तित्वानेच अवतीभोवतीचे वातावरण आनंदी राहते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.