Ankshastra : 'या' 3 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड कृतघ्न; चांगुलपणाची कधीच करत नाहीत परतफेड, मित्र म्हणून मदत करण्यापूर्वी नक्की करा विचार

अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रहाचा प्रभाव आपल्या स्वभावावर पडत असतो. काही अंक प्रेमाचे प्रतीक असतात, तर काही अंक अत्यंत व्यावहारिक आणि प्रसंगी कठोर मानले जातात. समाजात वावरताना आपण अनेकांना मदतीचा हात देतो, परंतु काही लोक असे असतात जे संकटाच्या वेळी घेतलेली मदत विसरून जातात. ज्याला आपण 'कृतघ्नता' म्हणतो, ती प्रवृत्ती विशिष्ट मुलांकांच्या व्यक्तींमध्ये अधिक दिसून येते असे अंकशास्त्र सांगते. हे लोक स्वार्थापोटी किंवा स्वतःच्या प्रगतीच्या ओघात इतरांच्या उपकारांची जाणीव ठेवत नाहीत, त्यामुळे अशा लोकांशी मैत्री करताना सावध राहणे गरजेचे असते..मूलांक ४ (राहु) असलेल्या व्यक्तींचा स्वभाव अत्यंत अनपेक्षित आणि विद्रोही असतो. या लोकांवर राहुचा प्रभाव असल्याने ते नेहमी शॉर्टकट शोधण्याच्या प्रयत्नात असतात. जेव्हा त्यांना कोणाची गरज असते, तेव्हा ते अत्यंत गोड बोलून काम करून घेतात. मात्र एकदा का त्यांचे काम फत्ते झाले की ते समोरच्या व्यक्तीला ओळख दाखवायलाही विसरतात. त्यांच्या आयुष्यात केवळ स्वतःची प्रगती महत्त्वाची असते, त्यामुळे जुन्या उपकारांची किंवा मैत्रीच्या नात्यांची त्यांना फारशी फिकीर नसते. त्यांच्या याच स्वभावामुळे अनेकदा त्यांना 'कृतघ्न' म्हटले जाते..मूलांक ७ (केतू) च्या व्यक्तींकडे पाहिल्यास त्या खूप शांत आणि संशोधक वृत्तीच्या वाटतात. मात्र केतूच्या प्रभावामुळे या व्यक्ती कमालीच्या गूढ आणि आत्ममग्न असतात. त्यांना स्वतःच्या जगात राहायला आवडते आणि ते सहसा कोणाचे देणे लागतात असे त्यांना वाटत नाही. मदतीची परतफेड करण्याऐवजी ते स्वतःच्या आध्यात्मिक किंवा वैयक्तिक कार्यात एवढे मग्न होतात की समोरच्या व्यक्तीने केलेल्या त्यागाचा त्यांना विसर पडतो. त्यांच्या मनाचा अंदाज बांधणे कठीण असते आणि ते उपकार विसरून सहजासहजी नाती तोडू शकतात ज्यामुळे मित्रांना मानसिक त्रास होऊ शकतो...मूलांक ८ (शनी) असलेल्या व्यक्ती अत्यंत कष्टाळू आणि शिस्तप्रिय असतात पण त्यांच्या स्वभावात कोरडेपणा जास्त असतो. शनीच्या प्रभावामुळे हे लोक खूप प्रॅक्टिकल विचार करणारे असतात. त्यांच्यासाठी भावनांपेक्षा यश आणि सत्ता महत्त्वाची असते. जर एखाद्या मित्राने त्यांना यशाच्या शिखरावर पोहोचण्यास मदत केली असेल, तरीही पुढे गेल्यावर त्यांना ती मदत म्हणजे केवळ एक व्यवहार वाटू लागतो. ते भावनेच्या भरात येऊन कोणाचे आभार मानत नाहीत किंवा मदतीची परतफेड करत नाहीत. त्यांच्या याच अति-व्यावहारिक दृष्टिकोनामुळे ते प्रसंगी कृतघ्न ठरतात म्हणून त्यांच्याशी व्यवहार करताना स्पष्टता ठेवणे हिताचे असतेडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.