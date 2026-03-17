Numerology : 'या' 3 मूलांकाचे लोक असतात सर्वांत जास्त कपटी; तुमच्या तोंडावर साखरे सारखे गोड पण माघारी करतात मोठा विश्वासघात

Mulank Latest News : अंकशास्त्राच्या जगात प्रत्येक अंकाची एक विशिष्ट ऊर्जा आणि स्वभाव असतो. काही अंक प्रेमाचे प्रतीक असतात, तर काही शिस्तीचे. परंतु याच विज्ञानात असे काही मूलांक'सांगितले आहेत, जे स्वभावाने अत्यंत जटिल आणि रहस्यमयी असतात. हे लोक तुमच्यासमोर इतके गोड बोलतील की तुम्हाला त्यांच्या हेतूवर कधीच शंका येणार नाही, पण पडद्यामागे त्यांच्या मनात काय चालले आहे हे ओळखणे कठीण असते. अशा व्यक्तींचा मुखवटा आणि वास्तव यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो..मूलांक २मूलांक २ चे लोक स्वभावाने खूप मृदू आणि भावनिक वाटतात. चंद्राच्या प्रभावामुळे त्यांच्यात कमालीची आकर्षण शक्ती असते. ते समोरच्या व्यक्तीचे मन जिंकण्यात पटाईत असतात. मात्र हीच संवेदनशीलता कधीकधी त्यांच्या नकारात्मकतेचे कारण ठरते. जर त्यांना तुमच्याबद्दल असुरक्षितता वाटली तर ते थेट वार करण्याऐवजी मानसिक खेळी (Emotional manipulation) खेळतात. ते तुमच्याशी गोड बोलून तुमची गुपिते जाणून घेतील आणि वेळ पडल्यास तीच माहिती तुमच्याविरुद्ध शस्त्र म्हणून वापरू शकतात..शिवराज्याभिषेक करणाऱ्या गागाभट्टांचे वंशज आता काय करतात? त्यांनी जपलेली छ. शिवाजी महाराजांच्या हस्ताक्षरातील पत्रे पाहिलीत का?.मूलांक ४ज्यांचा मूलांक ४ आहे त्यांच्यावर राहू ग्रहाचा प्रभाव असतो. राहू हा सावलीचा आणि भ्रमाचा कारक मानला जातो. हे लोक बुद्धीने अत्यंत तल्लख आणि योजना आखण्यात माहीर असतात. त्यांच्या मनात काय शिजत आहे याचा अंदाज त्यांचा जवळचा मित्रही लावू शकत नाही. ते व्यवहाराने खूप गोड आणि मदत करणारे भासतील पण त्यांचा मूळ स्वभाव बंडखोर आणि स्वार्थी असू शकतो. स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी ते इतक्या सफाईदारपणे विश्वासघात करतात की फसवणूक झालेल्या व्यक्तीला शेवटपर्यंत सत्य उमजत नाही..Numerology : 'या' 3 मूलांकाचे लोक सगळ्यात जास्त खोटं बोलतात; स्वार्थापायी करतात दुसऱ्यांचे नुकसान, सहज कुणालाही फसवण्याची वृत्ती.मूलांक ७मूलांक ७ चे लोक अतिशय शांत आणि गंभीर प्रवृत्तीचे असतात. ते सहसा कोणात मिसळत नाहीत, पण जेव्हा ते कोणाशी मैत्री करतात तेव्हा समोरच्याला वाटते की त्यांना एक चांगला मार्गदर्शक मिळाला आहे. प्रत्यक्षात हे लोक स्वतःचे विचार कोणाशीही शेअर करत नाहीत. त्यांच्या मनात इतरांबद्दल प्रचंड राग किंवा असूया असली तरी त्यांच्या चेहऱ्यावर नेहमी स्मितहास्य असते. त्यांच्या सायलेंट स्वभावामुळे ते माघारी काय कारस्थान रचत आहेत हे ओळखणे अशक्य असते. त्यांचा विश्वासघात हा एखाद्या गुप्त हल्ल्यासारखा असतो ज्याची कल्पनाही कोणाला नसते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.