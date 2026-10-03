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Horoscope: नवा महिना, नवी सुरुवात! ऑक्टोबरमध्ये नोकरी, व्यवसाय अन् पैशांच्या बाबतीत मिळू शकते गुड न्यूज; ‘या’ ३ राशींना फायदा होणार म्हणे

October 2026 Horoscope: ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार ऑक्टोबर महिन्यात धनु, वृषभ आणि तूळ राशीच्या लोकांना नोकरी, व्यवसाय, पैसा आणि शिक्षणाच्या बाबतीत काही चांगल्या संधी मिळू शकतात. या राशींसाठी ऑक्टोबर महिना कसा राहू शकतो, जाणून घ्या.
October 2026 Horoscope

October 2026 Horoscope

esakal

Varsha Balhe
Updated on

October 2026 Horoscope: ऑक्टोबर महिना सुरू झाला आहे. नवीन महिना सुरू झाला की पुढचे दिवस कसे जाणार, कामात काही नवीन होणार का, पैशांची परिस्थिती कशी राहणार, असे अनेक प्रश्न मनात येतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ऑक्टोबर महिना काही राशींसाठी चांगला ठरू शकतो.

या महिन्यात ग्रहांच्या स्थितीमुळे तीन राशींना त्यांच्या कामात चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी, व्यवसाय, पैसा आणि शिक्षण अशा वेगवेगळ्या बाबतीत या राशींच्या लोकांना फायदा होऊ शकतो, असं ज्योतिषीय मान्यतेत सांगितलं जातं.

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