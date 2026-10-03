Horoscope: नवा महिना, नवी सुरुवात! ऑक्टोबरमध्ये नोकरी, व्यवसाय अन् पैशांच्या बाबतीत मिळू शकते गुड न्यूज; ‘या’ ३ राशींना फायदा होणार म्हणे

October 2026 Horoscope: ऑक्टोबर महिना सुरू झाला आहे. नवीन महिना सुरू झाला की पुढचे दिवस कसे जाणार, कामात काही नवीन होणार का, पैशांची परिस्थिती कशी राहणार, असे अनेक प्रश्न मनात येतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ऑक्टोबर महिना काही राशींसाठी चांगला ठरू शकतो. या महिन्यात ग्रहांच्या स्थितीमुळे तीन राशींना त्यांच्या कामात चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी, व्यवसाय, पैसा आणि शिक्षण अशा वेगवेगळ्या बाबतीत या राशींच्या लोकांना फायदा होऊ शकतो, असं ज्योतिषीय मान्यतेत सांगितलं जातं..धनु राशीधनु राशीच्या लोकांसाठी ऑक्टोबर महिना नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो. तुम्ही नोकरीच्या शोधात असाल किंवा सध्याच्या कामात बदल करण्याचा विचार करत असाल, तर एखादी चांगली संधी समोर येऊ शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांनाही नवीन काम मिळण्याची शक्यता आहे. परदेशाशी संबंधित काम असेल तर त्यातही काही सकारात्मक घडामोडी होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ चांगला जाऊ शकतो. केलेल्या मेहनतीचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे..वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी ऑक्टोबरमध्ये कामाच्या बाबतीत काही चांगले बदल होऊ शकतात. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकते. तुम्ही एखाद्या कामासाठी बऱ्याच दिवसांपासून प्रयत्न करत असाल, तर त्यात यश मिळण्याची शक्यता आहे. घरच्यांची आणि मित्रांची साथ मिळाल्याने काही गोष्टी सहज होतील. नात्यांमध्येही जवळीक वाढू शकते. त्यामुळे हा महिना वृषभ राशीसाठी उत्साह वाढवणारा ठरू शकतो..तूळ राशीतूळ राशीच्या लोकांसाठी ऑक्टोबर महिना करिअर आणि पैशांच्या बाबतीत महत्त्वाचा ठरू शकतो. नोकरीत बदली किंवा कामात काही बदल झाला, तरी त्यातून पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. पैशांशी संबंधित एखादी चांगली बातमी मिळू शकते. कुटुंबातील लोकांची साथ मिळाल्याने मनावरचा ताणही कमी होऊ शकतो..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ३ ऑक्टोबर २०२६ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.एकूणच, ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार धनु, वृषभ आणि तूळराशींसाठी ऑक्टोबर महिना काही चांगल्या संधी घेऊन येऊ शकतो. मात्र प्रत्येक व्यक्तीची परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे या अंदाजांकडे निश्चित भविष्यवाणी म्हणून न पाहता एक ज्योतिषीय मान्यता म्हणून पाहणं योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.