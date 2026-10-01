ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा ठरणार खास! ‘या’ राशींच्या आयुष्यात होणार मोठे बदल; पैसा, करिअर आणि नात्यांमध्ये मिळणार शुभ संकेत, तुमची रास कोणती?

OCTOBER FIRST WEEK HOROSCOPE : प्रत्येक नवीन महिना सुरू झाला की आपल्या आयुष्यात पुढे नेमकं काय होणार, असा प्रश्न मनात येतोच. आता आजपासून ऑक्टोबर महिन्याला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे या महिन्याचा पहिला आठवडा कोणत्या राशीसाठी कसा जाणार, हे जाणून घेऊया. ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींसाठी ऑक्टोबरची सुरुवात चांगली होऊ शकते, तर काही राशींसाठी हा आठवडा थोडा चढ-उताराचा राहू शकतो. काम, पैसा, नातेसंबंध किंवा एखादी रखडलेली गोष्ट यामुळे या आठवड्यात काही बदल पाहायला मिळू शकतात..Weekly Horoscope: १४ ते २० सप्टेंबरचा आठवडा ठरणार खास! या राशींना मिळणार पैसा, करिअरमध्ये संधी आणि प्रेमात सुख.मेषमेष राशीच्या लोकांसाठी ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा काही बाबतीत चांगला जाऊ शकतो. बऱ्याच दिवसांपासून एखादं काम अडून राहिलं असेल, तर ते आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकते, तर व्यवसाय करणाऱ्यांना एखादा चांगला व्यवहार मिळू शकतो. पैशांच्या बाबतीतही थोडी चांगली बातमी मिळू शकते. कुठे पैसे अडकले असतील किंवा एखाद्या व्यवहारातून पैसे मिळायचे असतील, तर त्याबाबत हालचाल होऊ शकते. घरात किंवा मित्रांमध्ये एखाद्या गोष्टीवरून गैरसमज झाले असतील, तर बोलून ते दूर करण्याची संधी मिळेल..वृषभवृषभ राशीसाठी हा आठवडा कामाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. एखादी नवीन डील, नवीन काम किंवा जबाबदारी तुमच्यासमोर येऊ शकते. तुम्ही केलेल्या कामाची दखलही घेतली जाऊ शकते. काही कामं तुम्ही बऱ्याच दिवसांपासून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर त्यासाठी सहकाऱ्यांची मदत मिळू शकते. त्यामुळे कामाचा ताण थोडा कमी होईल. घरच्यांसोबत वेळ घालवण्याची संधीही मिळेल. म्हणजेच, काम आणि घर या दोन्ही गोष्टी सांभाळताना हा आठवडा बऱ्यापैकी संतुलित ठेवता येईल..तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी या आठवड्यात करिअरकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं राहील. कामाच्या ठिकाणी एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला मिळू शकतो. त्याचा फायदा पुढच्या काळात होऊ शकतो. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. एखादी गुंतवणूक किंवा नवीन काम सुरू करण्याचा विचार असेल, तर त्याबाबत चर्चा होऊ शकते. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते आणि एखादी नवीन जबाबदारीही मिळू शकते. नात्यांच्या बाबतीत मात्र मनात काही ठेवण्यापेक्षा समोरच्याशी बोलून घेणं चांगलं राहील. एखादी छोटी गोष्ट मनात ठेवली तर गैरसमज वाढू शकतो. त्यामुळे बोलून विषय सोडवला तर गोष्टी सोप्या होतील..HOROSCOPE: १५ ऑगस्टपासून ‘या’ राशींचे अच्छे दिन सुरू; आर्थिक स्थिती सुधारणार अन् करिअरमध्ये मिळणार मोठं यश, तुमची रास कोणती?.मकरमकर राशीसाठी ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा पैशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. खर्च कुठे करायचा आणि कुठे थांबायचं, याचा विचार करावा लागेल. नोकरीत किंवा एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे..व्यवसाय करणाऱ्यांना एखादी नवीन संधी मिळू शकते. त्यामुळे कामाचा व्याप वाढेल, पण त्यातून पुढे फायदा होण्याची शक्यता आहे. घरात एखाद्या विषयावरून वाद किंवा मतभेद सुरू असतील, तर तेही हळूहळू कमी होऊ शकतात.एकूणच, या आठवड्यात मकर राशीच्या लोकांना पैशांची बाजू सांभाळायची आणि कामातही पुढे जायचं, असं दोन्ही गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.