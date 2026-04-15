शुक्राच्या वृषभ राशीतील संक्रमणामुळे तयार होतोय पंचमहापुरुष राजयोग ! कोणत्या राशींना होणार फायदा घ्या जाणून

Marathi Rashi Bhavishya : येत्या 19 एप्रिलला रविवारी शुक्र त्याची स्वराशी वृषभमध्ये संक्रमण करणार असून यामुळे मालव्य राजयोगाची निर्मिती होतेय. या राजयोगाला पंचमहापुरुष राजयोग म्हणूनही ओळखलं जातं. या योगाचे चांगले वाईट परिणाम बाराही राशींवर येत्या काळात होणार आहे. जाणून घेऊया बाराही राशींचं राशिभविष्य. .मेष रास :शुक्र राशीचं वृषभ राशीतील हे संक्रमण मेष राशीच्या दुसऱ्या भावात होणार आहे. यामुळे तुमच्या सुख-समृद्धी आणि सौभाग्यत वृद्धी होईल. कौटुंबिक सुख मिळेल. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी असाल. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या बोलण्याच्या शैलीमुळे लाभ मिळवलं. मोठे निर्णय विचारपूर्वक घ्या. आर्थिक बाबतीत सतर्क राहा. संपत्तीत गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. दांपत्य जीवन उत्तम असेल. .वृषभ रास : शुक्राचं तुमच्या लग्न भावातील संक्रमण तुम्हाला अत्यंत शुभ असेल. तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडतील. मालव्य राजयोगाचे फायदे तुम्हाला मिळतील. आर्थिक क्षेत्रात लाभ मिळेल. नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होतील. करिअरमध्ये प्रगती होईल. कौटुंबिक जीवन सुखी असेल. .मिथुन रास : शुक्राचं हे संक्रमण तुमच्या कुंडलीमधील बाराव्या घरात होणार आहे. यामुळे काही बाबतीत तुम्ही सावध राहा. भावनांवर नियंत्रण ठेवा. भावूक होऊन निर्णय घेऊ एक. एकांतात वेळ घालवाल. एकत्र अनेक कामं घेऊ नका. पैशाच्या व्यवहारात सावधानता बाळगा, घाईत निर्णय घेणे टाळा. .कर्क रास : शुक्राच हे संक्रमण कर्क राशीच्या अकराव्या घरात होईल. आर्थिक स्थिती मजबूत असेल. प्रगतीचे नवीन मार्ग उत्पन्न होतील. सामाजिक कार्यात लाभ होईल. नोकरी करणाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. वरिष्ठांशी संबंध दृढ होतील. विद्यार्थी अभ्यासात चांगली कामगिरी करतील. कौटुंबिक वातावरण आनंदी असेल. तुमची नाती अधिक दृढ होतील. .सिंह रास :शुक्राचं हे संक्रमण सिंह राशीच्या दहाव्या भावात होणार आहे. करिअरमध्ये हा काळ चांगला जाईल. तुमची प्रगती होईल. पण नवीन संधी मिळवण्यासाठी तुम्हाला मेहनत आणि प्रयत्न करावे लागतील. कामाच्या ठिकाणी बढती मिळू शकते. पण कुटूंबात संतुलन बनवावे लागेल. .कन्या रास : शुक्राचं हे संक्रमण नवव्या भावात होईल. त्यामुळे भाग्याची साथ मिळेल. परदेशाशी संबंधित काम करणाऱ्यांना चांगले लाभ होतील. भाऊ-बहिणींबाबत काहीतरी चांगली बातमी मिळेल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. धन लाभ होईल. छोट्या भावंडांच्या प्रगतीवर खुश व्हाल. .तूळ रास :शुक्राचं हे संक्रमण आठव्या भावात होणार आहे त्यामुळे संमिश्र परिणाम मिळतील. नात्यांमध्ये काही बदल होतील. एखादी अनपेक्षित बातमी मिळेल. अपेक्षित गोष्टी न घडल्याने ताण वाढेल. हा काळ करिअर आणि आर्थिक गोष्टींसाठी चांगला आले पण प्रयत्नांशिवाय यश मिळणार नाही. .वृश्चिक रास : शुक्र तुमच्या सातव्या घरातून संक्रमण करतोय. तुमचे जोडीदाराबरोबर नातं अधिक घट्ट होईल. वैवाहिक जीवनात आनंद असेल. सुखसोयी आणि ऐश्वर्यात वाढ होईल. वाहन खरेदी करू शकता. गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. भागीदारीत काम करणाऱ्यांना हा काळ अनुकूल आहे. तुमचा आदर वाढेल. .धनु रास :धनु राशीच्या सहाव्या घरात हे संक्रमण होणार आहे. नात्यात संवाद ठेवा. विचारपूर्वक बोलणे फायदेशीर ठरेल. सौम्य शब्दांचा वापर स्थिती सुधारेल. आरोग्याकडे लक्ष द्या. वाद घालणे टाळा. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. घाईमध्ये घेतलेले निर्णय नुकसानकारक ठरू शकतात. कोणतीही जोखीम पत्करू नका. .मकर रास : मकर राशीच्या पाचव्या स्थानातून हे संक्रमण होईल. तुम्हाला अत्यंत शुभ काळ सुरु होणार आहे. बुद्धीचा फायदा करून घ्याल. करिअरचे नवीन मार्ग खुले होतील. अभ्यासात उत्तम कामगिरी कराल. कुटूंबात मुलांकडून चांगली बातमी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रशंसा होईल. .कुंभ रास :कुंभ राशीच्या चौथ्या घरात शुक्राचं संक्रमण होणार आहे. सकारात्मक बदल घडतील. आनंदात वाढ होईल. अपेक्षित परिणाम मिळाल्याने तुम्ही खुश असाल. करिअरमध्ये हा काळ चांगला असेल. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. कुटूंबासाठी वेळ काढा. .मीन रास : तुमच्या तिसऱ्या घरात हे भ्रमण होतंय. कामाच्या ठिकाणी धाडसी निर्णय घ्याल ज्याचा फायदा होईल. भावंडांसोबत वेळ घालवाल. काही जुन्या मित्रांशी भेट होईल. सौभाग्यात वाढ होईल. नवीन संधी मिळतील. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.