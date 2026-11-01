आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 01 नोव्हेंबर 2026

पंचांग -रविवार : आश्विन कृष्ण ७, चंद्रनक्षत्र पुष्य, चंद्रराशी कर्क, सूर्योदय ६.३५ सूर्यास्त ६, चंद्रोदय रात्री १२.०७, चंद्रास्त दुपारी १२.४०, भानुसप्तमी, कालाष्टमी, कराष्टमी, भारतीय सौर कार्तिक १० शके १९४८..दिनविशेष -२००३ - भारतीय हॉकी संघाने पाकिस्तानचा पराभव करून पहिल्या आफ्रो-आशियायी क्रीडा स्पर्धेतील सर्वांत प्रतिष्ठेचे सुवर्णपदक जिंकले.२०१० - राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेतील प्रतिष्ठेच्या हिंदकेसरी किताबाच्या अंतिम लढतीत हरियानाच्या मौसम खत्री याने हा किताब पटकावला.२०१७ - पूजा घाटकरने राष्ट्रकुल नेमबाजी स्पर्धेत दहा मीटर एअर रायफल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.