संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 01 सप्टेंबर 2026

पंचांग - मंगळवार : श्रावण कृष्ण ४/५, चंद्रनक्षत्र आश्‍विनी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.४७, चंद्रोदय रात्री ९.२९, चंद्रास्त सकाळी ९.५०, क्षय तिथी, मंगळागौरी पूजन, भारतीय सौर भाद्रपद १० शके १९४८.
Daily Panchang 01st September 2026

Daily Panchang 01st September 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

मंगळवार : श्रावण कृष्ण ४/५, चंद्रनक्षत्र आश्‍विनी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.४७, चंद्रोदय रात्री ९.२९, चंद्रास्त सकाळी ९.५०, क्षय तिथी, मंगळागौरी पूजन, भारतीय सौर भाद्रपद १० शके १९४८.

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