आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 02 December 2025

पंचांग - मंगळवार : मार्गशीर्ष शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र आश्‍विनी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.५२ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी ३.२८ चंद्रास्त पहाटे ४.४८, भौमप्रदोष, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ११ शके १९४७.
