आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 02 जानेवारी 2026

पंचांग - मंगळवार : कार्तिक कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.४४ सूर्यास्त ५.४०, चंद्रोदय पहाटे ५.४६ चंद्रास्त दुपारी ४.१६, शिवरात्री, भारतीय सौर कार्तिक २७ शके १९४७.
मंगळवार : कार्तिक कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.४४ सूर्यास्त ५.४०, चंद्रोदय पहाटे ५.४६ चंद्रास्त दुपारी ४.१६, शिवरात्री, भारतीय सौर कार्तिक २७ शके १९४७.

