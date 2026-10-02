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आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 02 ऑक्टोबर 2026

Daily Panchang 02nd October 2026

Daily Panchang 02nd October 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शुक्रवार : भाद्रपद कृष्ण ६, चंद्रनक्षत्र मृग, चंद्रराशी वृषभ/मिथुन, सूर्योदय ६.२६ सूर्यास्त ६.२१, चंद्रोदय रात्री ११.०१, चंद्रास्त सकाळी ११.५८, सप्तमी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन १० शके १९४८.

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