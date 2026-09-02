संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 02 सप्टेंबर 2026

पंचांग - बुधवार : श्रावण कृष्ण ६, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.४७, चंद्रोदय रात्री १०.१५, चंद्रास्त सकाळी १०.५०, बुधपूजन, भारतीय सौर भाद्रपद ११ शके १९४८.
Daily Panchang 02nd August 2026

Daily Panchang 02nd August 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

बुधवार : श्रावण कृष्ण ६, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.४७, चंद्रोदय रात्री १०.१५, चंद्रास्त सकाळी १०.५०, बुधपूजन, भारतीय सौर भाद्रपद ११ शके १९४८.

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