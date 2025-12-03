आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 03 डिसेंबर 2025

पंचांग -बुधवार : मार्गशीर्ष शुद्ध १३, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ६.५३ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी ४.१७ चंद्रास्त पहाटे ५.५७, भारतीय सौर मार्गशीर्ष १२ शके १९४७..दिनविशेष -२००४ - आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके; तसेच सुब्रह्मण्यम भारती, शरच्चंद्र बोस, त्रिदीपकुमार चौधरी यांच्या तैलचित्रांचे अनावरण उपराष्ट्रपती भैरोसिंह शेखावत यांच्या हस्ते संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये समारंभपूर्वक झाले.२००५ - जमिनीवरून आकाशात मारा करू शकणाऱ्या आकाश या लघू पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची बालासोर येथील चंडीपूर येथील संरक्षण दलाच्या तळावर यशस्वी चाचणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.