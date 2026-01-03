संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 03 जानेवारी 2026

पंचांग - शनिवार : पौष शुद्ध १५, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ७.०८ सूर्यास्त ६.०९, चंद्रोदय सायंकाळी ६.०८ चंद्रास्त सकाळी ७.४३, शाकंभरी पौर्णिमा, शाकंभरी देवी नवरात्र समाप्ती, माघ स्नानारंभ, पौर्णिमा समाप्ती दु. ३.३३, भारतीय सौर पौष १३ शके १९४७.
Daily panchang 03rd January 2026

Daily panchang 03rd January 2026

google
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

मंगळवार : कार्तिक कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.४४ सूर्यास्त ५.४०, चंद्रोदय पहाटे ५.४६ चंद्रास्त दुपारी ४.१६, शिवरात्री, भारतीय सौर कार्तिक २७ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
New year
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com