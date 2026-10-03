आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 03 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -शनिवार : भाद्रपद कृष्ण ७/८, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ६.२६ सूर्यास्त ६.२०, चंद्रोदय रात्री १२.०६, चंद्रास्त दुपारी १२.५७, कालाष्टमी, अष्टमी श्राद्ध, मध्याष्टमी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्विन ११ शके १९४८..दिनविशेष -२००५ - जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या आकाश क्षेपणास्त्राच्या १७ मिनिटांत तीन चाचण्या.२०१२ - ६६व्या वरिष्ठ गटाच्या राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या वीरधवल खाडेने उत्कृष्ट कामगिरी करत १०० मीटर बटरफ्लाय शर्यतीत राष्ट्रीय विक्रमाची नोंद केली.२०१४ - आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या महिला आणि पुरुष कबड्डी संघाने आपापल्या गटातील इराणच्याच संघांना पराभूत करून सुवर्णपदक पटकाविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.