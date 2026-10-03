संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 03 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - शनिवार : भाद्रपद कृष्ण ७/८, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ६.२६ सूर्यास्त ६.२०, चंद्रोदय रात्री १२.०६, चंद्रास्त दुपारी १२.५७, कालाष्टमी, अष्टमी श्राद्ध, मध्याष्टमी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन ११ शके १९४८.
Daily Panchang 03rd October 2026

Daily Panchang 03rd October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शनिवार : भाद्रपद कृष्ण ७/८, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ६.२६ सूर्यास्त ६.२०, चंद्रोदय रात्री १२.०६, चंद्रास्त दुपारी १२.५७, कालाष्टमी, अष्टमी श्राद्ध, मध्याष्टमी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन ११ शके १९४८.

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