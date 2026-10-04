संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 04 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - रविवार : भाद्रपद कृष्ण ९, चंद्रनक्षत्र पुनर्वसू, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.२६ सूर्यास्त ६.१९, चंद्रोदय उ. रात्री १.१०, चंद्रास्त दुपारी १.५३, अविधवा नवमी, नवमी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन १२ शके १९४८.
Daily Panchang 04th October 2026

Daily Panchang 04th October 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

रविवार : भाद्रपद कृष्ण ९, चंद्रनक्षत्र पुनर्वसू, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.२६ सूर्यास्त ६.१९, चंद्रोदय उ. रात्री १.१०, चंद्रास्त दुपारी १.५३, अविधवा नवमी, नवमी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन १२ शके १९४८.

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