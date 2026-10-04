आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 04 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -रविवार : भाद्रपद कृष्ण ९, चंद्रनक्षत्र पुनर्वसू, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.२६ सूर्यास्त ६.१९, चंद्रोदय उ. रात्री १.१०, चंद्रास्त दुपारी १.५३, अविधवा नवमी, नवमी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्विन १२ शके १९४८..दिनविशेष -२००१ - जगात सर्वांत मोठी असलेली खोडदमधील रेडिओ दुर्बीण ज्येष्ठ उद्योगपती आणि टाटा मूलभूत संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष रतन टाटा यांच्या हस्ते सर्व शास्त्रज्ञांसाठी खुली.२००४ - अमेरिकी संशोधक रिचर्ड ऍक्सेल आणि लिंडा बक यांना यंदाचा वैद्यकीय संशोधनासाठीचा ‘नोबेल’ जाहीर.२०१० - मराठी नाट्यसृष्टीतील मानाचे ‘आद्य नाटककार विष्णुदास भावे गौरवपदक’ ज्येष्ठ अभिनेत्री, पार्श्वगायिका फैयाज शेख यांना जाहीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.