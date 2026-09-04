संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 04 सप्टेंबर 2026

पंचांग - शुक्रवार : श्रावण कृष्ण ८, चंद्रनक्षत्र रोहिणी, चंद्रराशी वृषभ, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.४५, चंद्रोदय रात्री १२.०४, चंद्रास्त दुपारी १२.५७, कालाष्टमी, श्रीकृष्ण जयंती, जरा-जिवंतिका पूजन, भारतीय सौर भाद्रपद १३ शके १९४८.
Daily Panchang 04th September 2026

Daily Panchang 04th September 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शुक्रवार : श्रावण कृष्ण ८, चंद्रनक्षत्र रोहिणी, चंद्रराशी वृषभ, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.४५, चंद्रोदय रात्री १२.०४, चंद्रास्त दुपारी १२.५७, कालाष्टमी, श्रीकृष्ण जयंती, जरा-जिवंतिका पूजन, भारतीय सौर भाद्रपद १३ शके १९४८.

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