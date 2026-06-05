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आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 05 जून 2026

पंचांग - शुक्रवार : ज्येष्ठ कृष्ण ५, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ५.५८ सूर्यास्त ७.०७, चंद्रोदय रात्री ११.११, चंद्रास्त सकाळी ९.५२, भारतीय सौर ज्येष्ठ १५ शके १९४८.
Daily Panchang 05th June 2026

Daily Panchang 05th June 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शुक्रवार : ज्येष्ठ कृष्ण ५, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ५.५८ सूर्यास्त ७.०७, चंद्रोदय रात्री ११.११, चंद्रास्त सकाळी ९.५२, भारतीय सौर ज्येष्ठ १५ शके १९४८.

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