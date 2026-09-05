संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 05 सप्टेंबर 2026

पंचांग - शनिवार : श्रावण कृष्ण ९, चंद्रनक्षत्र मृग, चंद्रराशी वृषभ/मिथुन, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.४४, चंद्रोदय उ. रात्री १.०७, चंद्रास्त दुपारी २.०१, गोपाळकाला, अश्‍वत्थ मारुती पूजन, भारतीय सौर भाद्रपद १४ शके १९४८.
daily panchang 05th September 2026

daily panchang 05th September 2026

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शनिवार : श्रावण कृष्ण ९, चंद्रनक्षत्र मृग, चंद्रराशी वृषभ/मिथुन, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.४४, चंद्रोदय उ. रात्री १.०७, चंद्रास्त दुपारी २.०१, गोपाळकाला, अश्‍वत्थ मारुती पूजन, भारतीय सौर भाद्रपद १४ शके १९४८.

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