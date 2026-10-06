आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 06 सप्टेंबर 2026

पंचांग -मंगळवार : भाद्रपद कृष्ण ११, चंद्रनक्षत्र आश्लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.२७ सूर्यास्त ६.१७, चंद्रोदय पहाटे ३.१२, चंद्रास्त दुपारी ३.२७, इंदिरा एकादशी, एकादशी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्विन १४ शके १९४८..दिनविशेष -१९९५ - जगप्रसिद्ध वैद्यराज बृहस्पती देवत्रिगुण यांना प्रतिष्ठेचा ‘धन्वंतरी पुरस्कार’ जाहीर.२००४ - भारताचा फिरकी गोलंदाज अनिल कुंबळे याने कसोटी कारकिर्दीत चारशे बळींचा टप्पा गाठला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या कसोटीत पहिल्या दिवशी तीन बळी मिळवून कुंबळेने ही कामगिरी केली. कपिलदेव यांच्यानंतर चारशे बळी मिळविणारा कुंबळे भारताचा दुसरा व कसोटीतील नववा गोलंदाज ठरला.२००७ - भारताचा मातब्बर बिलियर्डसपटू गीत सेठी याचा सर्वोच्च ब्रेकचा विश्वविक्रम सिंगापूरच्या पीटर गिलख्रिस्टने मोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.