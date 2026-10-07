आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 07 सप्टेंबर 2026

पंचांग -बुधवार : भाद्रपद कृष्ण १२, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६.२७ सूर्यास्त ६.१७, चंद्रोदय पहाटे ४.०८, चंद्रास्त दुपारी ४.०७, द्वादशी श्राद्ध, सन्यासिजनांचा महालय, मघा श्राद्ध, भारतीय सौर आश्विन १५ शके १९४८..दिनविशेष -२००३ - अलेक्सी ऍब्रिकोसोव, अँथनी लेगेट आणि विताली गिंझबर्ग यांना पदार्थविज्ञान शास्त्रातील अतुलनीय कार्याबद्दलचे नोबेल पारितोषक जाहीर.२००४ - ऑस्ट्रियाच्या साहित्यिक आणि कवयित्री एलफ्रिडे येलिनेक यांना साहित्याचे नोबेल पारितोषिक जाहीर.२००९ - अमेरिकास्थित भारतीय वंशाचे शास्त्रज्ञ डॉ. वेंकटरमण रामकृष्णन यांना रसायनशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक जाहीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.