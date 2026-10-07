संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 07 सप्टेंबर 2026

पंचांग - बुधवार : भाद्रपद कृष्ण १२, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६.२७ सूर्यास्त ६.१७, चंद्रोदय पहाटे ४.०८, चंद्रास्त दुपारी ४.०७, द्वादशी श्राद्ध, सन्यासिजनांचा महालय, मघा श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन १५ शके १९४८.
Daily Panchang 07th October 2026

Daily Panchang 07th October 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

बुधवार : भाद्रपद कृष्ण १२, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६.२७ सूर्यास्त ६.१७, चंद्रोदय पहाटे ४.०८, चंद्रास्त दुपारी ४.०७, द्वादशी श्राद्ध, सन्यासिजनांचा महालय, मघा श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन १५ शके १९४८.

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