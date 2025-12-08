संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 08 डिसेंबर 2025

पंचांग - सोमवार : मार्गशीर्ष कृष्ण ४, चंद्रनक्षत्र पुष्य, चंद्रराशी कर्क, सूर्योदय ६.५६ सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय रात्री ९.३८ चंद्रास्त सकाळी १०.१५, भारतीय सौर मार्गशीर्ष १७ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचांग -

