आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 08 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -गुरुवार : भाद्रपद कृष्ण १३, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी सिंह/कन्या, सूर्योदय ६.२७ सूर्यास्त ६.१६, चंद्रोदय पहाटे ५.०३, चंद्रास्त दुपारी ४.४४, प्रदोष, त्रयोदशी श्राद्ध, शिवरात्री, भारतीय सौर आश्विन १६ शके १९४८..दिनविशेष -२००४ - केनियातील ‘ग्रीन बेल्ट मूव्हमेंट’च्या प्रणेत्या व पर्यावरण उपमंत्री वनगारी मथाई यांना शांततेसाठीचा नोबेल पुरस्कार जाहीर. आफ्रिका खंडातील महिलेला प्रथमच हा बहुमान मिळाला आहे.२००७ - जीन्स टार्गेटिंग या अत्याधुनिक जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘शोभिवंत उंदरा’ची (डिझायनर माऊस) निर्मिती करणाऱ्या तीन संशोधकांना वैद्यकक्षेत्रासाठीचे नोबेल पारितोषिक जाहीर.२००९ - रुमानियात जन्मलेल्या जर्मनीच्या हार्टा म्युलर यांना साहित्याचे नोबेल जाहीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.