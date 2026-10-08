संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 08 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - गुरुवार : भाद्रपद कृष्ण १३, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी सिंह/कन्या, सूर्योदय ६.२७ सूर्यास्त ६.१६, चंद्रोदय पहाटे ५.०३, चंद्रास्त दुपारी ४.४४, प्रदोष, त्रयोदशी श्राद्ध, शिवरात्री, भारतीय सौर आश्‍विन १६ शके १९४८.
Panchang for 08th October 2026

Panchang for 08th October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

गुरुवार : भाद्रपद कृष्ण १३, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी सिंह/कन्या, सूर्योदय ६.२७ सूर्यास्त ६.१६, चंद्रोदय पहाटे ५.०३, चंद्रास्त दुपारी ४.४४, प्रदोष, त्रयोदशी श्राद्ध, शिवरात्री, भारतीय सौर आश्‍विन १६ शके १९४८.

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