आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 09 डिसेंबर 2025

पंचांग - मंगळवार : मार्गशीर्ष कृष्ण ५, चंद्रनक्षत्र आश्‍लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.५६ सूर्यास्त ५.५७, चंद्रोदय रात्री १०.३८ चंद्रास्त सकाळी ११.०२, भारतीय सौर मार्गशीर्ष १८ शके १९४७.
पंचांग -

