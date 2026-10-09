संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 09 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - शुक्रवार : भाद्रपद कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी कन्या, सूर्योदय ६.२७ सूर्यास्त ६.१५, चंद्रोदय पहाटे ५.५४, चंद्रास्त सायंकाळी ५.२७, शस्त्रादिहत पितृश्राद्ध, चतुर्दशी श्राद्ध, अमावास्या प्रारंभ रात्री ९.३६, भारतीय सौर आश्‍विन १७ शके १९४८.
Daily Panchang 09th October 2026

Daily Panchang 09th October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शुक्रवार : भाद्रपद कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी कन्या, सूर्योदय ६.२७ सूर्यास्त ६.१५, चंद्रोदय पहाटे ५.५४, चंद्रास्त सायंकाळी ५.२७, शस्त्रादिहत पितृश्राद्ध, चतुर्दशी श्राद्ध, अमावास्या प्रारंभ रात्री ९.३६, भारतीय सौर आश्‍विन १७ शके १९४८.

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