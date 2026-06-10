आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 10 जून 2026

पंचांग -बुधवार : ज्येष्ठ कृष्ण १०, चंद्रनक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा, चंद्रराशी मीन, सूर्योदय ५.५८ सूर्यास्त ७.०९, चंद्रोदय उ. रात्री २.१२, चंद्रास्त दुपारी २.१६, भारतीय सौर ज्येष्ठ २० शके १९४८..दिनविशेष -१९९९ - आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे तबलावादक उस्ताद झाकिर हुसेन यांची अमेरिकेतील प्रतिष्ठाप्राप्त ‘नॅशनल हेरिटेज गौरववृत्ती’साठी निवड.२०१३ - आंध्र प्रदेशच्या किदांबली श्रीकांतने (के. श्रीकांत) थायलंड खुल्या ग्रांप्री गोल्ड विजेतेपदाची भेट देऊन बॅडमिंटनमध्ये इतिहास घडविला.२०१४ - भारताने २९० किलोमीटर पल्ल्याच्या जहाजविरोधी स्वनातीत ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.