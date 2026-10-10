आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 10 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -शनिवार : भाद्रपद कृष्ण ३०, चंद्रनक्षत्र हस्त, चंद्रराशी कन्या, सूर्योदय ६.२८ सूर्यास्त ६.१४, चंद्रोदय सकाळी ६.५०, चंद्रास्त सायंकाळी ५.५६, सर्वपित्री दर्श अमावास्या, अमावास्या श्राद्ध, सूर्याचा चित्रा नक्षत्रप्रवेश, वाहन घोडा, अमावास्या समाप्ती रात्री ९.२०, गजच्छायायोग सायं. ६.१८ प., भारतीय सौर आश्विन १८ शके १९४८..दिनविशेष -१९९७ - ख्यातनाम संगीत दिग्दर्शक आणि गायक हृदयनाथ मंगेशकर यांची गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर राज्य पुरस्कारासाठी निवड.२००३ - राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे स्मृतिस्थळ देशाला अर्पण.२०१४ - अनेक वर्षे भारतातील बालकामगार पद्धत आणि लहान मुलांच्या तस्करीविरुद्ध लढा देणारे कैलास सत्यार्थी आणि स्त्री शिक्षणासाठी दहशतवाद्यांशीही सामना करणारी पाकिस्तानची मलाला युसूफझाई यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.