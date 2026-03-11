संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 11 मार्च 2026

पंचांग - बुधवार : फाल्गुन कृष्ण ८, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ६.४७ सूर्यास्त ६.४२, चंद्रोदय उ. रात्री १.४० चंद्रास्त सकाळी ११.४८, कालाष्टमी, वर्षीतपारंभ - जैन, शहादते हजरत अली, भारतीय सौर फाल्गुन २० शके १९४७.
