आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 11 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -रविवार : आश्विन शुद्ध १, चंद्रनक्षत्र चित्रा, चंद्रराशी कन्या/तूळ, सूर्योदय ६.२८ सूर्यास्त ६.१४, चंद्रोदय सकाळी ७.०२, चंद्रास्त सायंकाळी ६.३३, घटस्थापना, नवरात्रारंभ, शारदीय नवरात्रारंभ, मातामह श्राद्ध, भारतीय सौर आश्विन १९ शके १९४८..दिनविशेष -२००१ - त्रिनिदादमध्ये जन्मलेले ब्रिटिश लेखक सर विद्याधर सूरजप्रकाश नायपॉल यांना साहित्यविषयक नोबेल पारितोषिक जाहीर.२००४ - नॉर्वेचे फिन ई. किडलॅंड आणि अमेरिकेचे एडवर्ड सी. प्रेस्कॉट यांना अर्थशास्त्रातील कामगिरीसाठीचे नोबेल पारितोषिक जाहीर.२००४ - ‘लक्ष्य’ या वैमानिकरहित व पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या विमानाची चंडीपूर येथे यशस्वी चाचणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.