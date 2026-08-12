संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 12 ऑगस्ट 2026

पंचांग - बुधवार : आषाढ कृष्ण ३०, चंद्रनक्षत्र पुष्य, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.१६ सूर्यास्त ७.०२, चंद्रोदय सकाळी ६.५१, चंद्रास्त सायंकाळी ६.५४, दर्श अमावास्या, दीपपूजन, अमावास्या समाप्ती रात्री ११.०७, खग्रास सूर्यग्रहण (भारतातून दिसणार नाही.), भारतीय सौर श्रावण २० शके १९४८.
Daily Panchang for 12th August 2026

Daily Panchang for 12th August 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

बुधवार : आषाढ कृष्ण ३०, चंद्रनक्षत्र पुष्य, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.१६ सूर्यास्त ७.०२, चंद्रोदय सकाळी ६.५१, चंद्रास्त सायंकाळी ६.५४, दर्श अमावास्या, दीपपूजन, अमावास्या समाप्ती रात्री ११.०७, खग्रास सूर्यग्रहण (भारतातून दिसणार नाही.), भारतीय सौर श्रावण २० शके १९४८.

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