संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 12 सप्टेंबर 2026

पंचांग - शनिवार : भाद्रपद शुद्ध १, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी कन्या, सूर्योदय ६.२२ सूर्यास्त ६.३८, चंद्रोदय सकाळी ७.१३, चंद्रास्त सायंकाळी ७.२३, सामश्रावणी, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर भाद्रपद २१ शके १९४८.
Daily Panchang 12th August 2026

Daily Panchang 12th August 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शनिवार : भाद्रपद शुद्ध १, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी कन्या, सूर्योदय ६.२२ सूर्यास्त ६.३८, चंद्रोदय सकाळी ७.१३, चंद्रास्त सायंकाळी ७.२३, सामश्रावणी, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर भाद्रपद २१ शके १९४८.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com