आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 13 जानेवारी 2026

पंचांग - मंगळवार : पौष कृष्ण १०, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ७.१० सूर्यास्त ६.१५, चंद्रोदय पहाटे ३.१९ चंद्रास्त दुपारी १.४५, भोगी, धनुर्मास समाप्ती, भारतीय सौर पौष २३ शके १९४७.
