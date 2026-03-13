संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 13 मार्च 2026

पंचांग - शुक्रवार : फाल्गुन कृष्ण १०, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.४५ सूर्यास्त ६.४२, चंद्रोदय पहाटे ३.१९ चंद्रास्त दुपारी १.३४, पारशी आबान मासारंभ, भारतीय सौर फाल्गुन २२ शके १९४७.
