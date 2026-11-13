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आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 13 नोव्हेंबर 2026

पंचांग - शुक्रवार : कार्तिक शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र मूळ, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.४१ सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय सकाळी १०.०३ चंद्रास्त रात्री ९.०७, विनायक चतुर्थी, भारतीय सौर कार्तिक २२ शके १९४८.
Daily Panchang 13th november 2026

Daily Panchang 13th november 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शुक्रवार : कार्तिक शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र मूळ, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.४१ सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय सकाळी १०.०३ चंद्रास्त रात्री ९.०७, विनायक चतुर्थी, भारतीय सौर कार्तिक २२ शके १९४८.

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