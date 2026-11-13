आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 13 नोव्हेंबर 2026

पंचांग -शुक्रवार : कार्तिक शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र मूळ, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.४१ सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय सकाळी १०.०३ चंद्रास्त रात्री ९.०७, विनायक चतुर्थी, भारतीय सौर कार्तिक २२ शके १९४८..दिनविशेष -२०१० - चीन येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गगन नारंग याने १० मीटर एअर रायफल प्रकारात अभिनव बिंद्रा आणि संजीव राजपूतच्या साथीत सांघिक १७८३ गुण मिळवीत रौप्यपदक पटकाविले. २०१५ - अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रातील सुमारे २.३ अब्ज पौंड किमतीच्या व्यावसायिक करारावर भारत आणि ब्रिटनने स्वाक्षऱ्या केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.