आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 13 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -मंगळवार : आश्विन शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्चिक, सूर्योदय ६.२८ सूर्यास्त ६.१२, चंद्रोदय सकाळी ८.३८, चंद्रास्त सायंकाळी ७.५५, सप्तनवरात्रोत्सवारंभ, मु. जमादिलावल मासारंभ, भारतीय सौर आश्विन २१ शके १९४८..दिनविशेष -२०१० - भारतीय संघाने बंगळूरच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवरच्या दुसऱ्या क्रिकेट कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर सात गडी राखून विजय नोंदविला. दोन कसोटींच्या मालिकेत २-० असे यश मिळवून कांगारूंना २७ वर्षांनंतर प्रथमच ‘व्हाइटवॉश’ दिला.२०१० - राष्ट्रकुल स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करीत भारताने आणखी चार सुवर्णपदके पटकावली.२०१५ - मराठी रंगभूमीवरील नाट्यकर्मींना देण्यात येणारे मानाचे ‘विष्णुदास भावे गौरव पदक’ चतुरस्र अभिनेते विक्रम गोखले यांना जाहीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.