संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 13 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - मंगळवार : आश्‍विन शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.२८ सूर्यास्त ६.१२, चंद्रोदय सकाळी ८.३८, चंद्रास्त सायंकाळी ७.५५, सप्तनवरात्रोत्सवारंभ, मु. जमादिलावल मासारंभ, भारतीय सौर आश्‍विन २१ शके १९४८.
Daily Panchang 13th October 2026

Daily Panchang 13th October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

मंगळवार : आश्‍विन शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.२८ सूर्यास्त ६.१२, चंद्रोदय सकाळी ८.३८, चंद्रास्त सायंकाळी ७.५५, सप्तनवरात्रोत्सवारंभ, मु. जमादिलावल मासारंभ, भारतीय सौर आश्‍विन २१ शके १९४८.

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