संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 14 ऑगस्ट 2026

पंचांग - शुक्रवार : श्रावण शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ७.०१, चंद्रोदय सकाळी ७.३६, चंद्रास्त रात्री ८.१६, पतेती, जरा जिवंतिका पूजन, महालक्ष्मी स्थापना पूजन, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर श्रावण २२ शके १९४८.
Daily Panchang 14th August 2026

Daily Panchang 14th August 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शुक्रवार : श्रावण शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ७.०१, चंद्रोदय सकाळी ७.३६, चंद्रास्त रात्री ८.१६, पतेती, जरा जिवंतिका पूजन, महालक्ष्मी स्थापना पूजन, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर श्रावण २२ शके १९४८.

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