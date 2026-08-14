आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 14 ऑगस्ट 2026

पंचांग -शुक्रवार : श्रावण शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ७.०१, चंद्रोदय सकाळी ७.३६, चंद्रास्त रात्री ८.१६, पतेती, जरा जिवंतिका पूजन, महालक्ष्मी स्थापना पूजन, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर श्रावण २२ शके १९४८..दिनविशेष -२००४ - देशातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार ‘श्वास’ या मराठी चित्रपटाने पटकाविला. ‘श्वास’साठीच सर्वोत्कृष्ट बालकलाकाराचा पुरस्कार अश्विन चितळेला मिळाला.२००५ - सुनामीच्या काळात केलेल्या सर्वोत्तम कार्याबद्दल विंग कमांडर बाळकृष्ण पिल्लई श्रीभवन कृष्णकुमार यांना मानाचे कीर्तिचक्र जाहीर.२०१५ - स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला विविध पदकांची घोषणा. लष्करातील दोघा जणांना कीर्ती चक्र, ५ जणांना शौर्य चक्र, ५० जणांना सेना पदके आणि उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल २० जणांना शौर्यपदके जाहीर. लेफ्टनंट कर्नल नेक्टर संजेनबम, नायब सुभेदार राजेशकुमार (मरणोत्तर) हे दोघे कीर्ती चक्राचे मानकरी ठरले. नौदल अधिकारी कमोडर मिलिंद मोहन मोकाशी आणि राजेश धनकर नौसेनापदकाचे मानकरी ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.