संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 14 जानेवारी 2026

पंचांग - बुधवार : पौष कृष्ण ११, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, सूर्योदय ७.११ सूर्यास्त ६.१८, चंद्रोदय पहाटे ४.१३ चंद्रास्त दुपारी २.२८, मकरसंक्रांती, षट्‍ तिला एकादशी, संक्रमण पुण्यकाळ दुपारी ३.०६ ते सायं. ६.१९, भारतीय सौर पौष २४ शके १९४७.
Daily panchang 14h January 2026

Daily panchang 14th January 2026

google
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

बुधवार : पौष कृष्ण ११, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, सूर्योदय ७.११ सूर्यास्त ६.१८, चंद्रोदय पहाटे ४.१३ चंद्रास्त दुपारी २.२८, मकरसंक्रांती, षट्‍ तिला एकादशी, संक्रमण पुण्यकाळ दुपारी ३.०६ ते सायं. ६.१९, भारतीय सौर पौष २४ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.