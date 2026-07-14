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आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 14 जुलै 2026

पंचांग - मंगळवार : निज ज्येष्ठ कृष्ण ३०, चंद्रनक्षत्र पुनर्वसू, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.०७ सूर्यास्त ७.१३, चंद्रोदय सकाळी ६.४१, चंद्रास्त सायंकाळी ७.२७, दर्श अमावास्या, अमावास्या समाप्ती दुपारी ३.१४, भारतीय सौर आषाढ २३ शके १९४८.
Daily Panchang 14th July 2026

Daily Panchang 14th July 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

मंगळवार : निज ज्येष्ठ कृष्ण ३०, चंद्रनक्षत्र पुनर्वसू, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.०७ सूर्यास्त ७.१३, चंद्रोदय सकाळी ६.४१, चंद्रास्त सायंकाळी ७.२७, दर्श अमावास्या, अमावास्या समाप्ती दुपारी ३.१४, भारतीय सौर आषाढ २३ शके १९४८.

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