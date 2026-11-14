आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 14 नोव्हेंबर 2026

पंचांग -शनिवार : कार्तिक शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.४१ सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय सकाळी १०.५० चंद्रास्त रात्री १०, कड पंचमी, पांडव पंचमी, ज्ञान पंचमी - जैन, भारतीय सौर कार्तिक २३ शके १९४८..दिनविशेष -२००८ - पृथ्वीपासून ३ लाख ८६ हजार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चंद्रावर तिरंगा फडकाविण्याची अतुलनीय कामगिरी भारतीय शास्त्रज्ञांनी करून दाखविली. अशी कामगिरी करणारा भारत जगातील चौथा देश ठरला.२०१० - आशियायी क्रीडा स्पर्धेत अव्वल बिलियर्डसपटू पंकज अडवानीने भारताचे सुवर्णपदकाचे खाते उघडले.२०११ - वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात ‘दि वॉल’ या विशेषणाला जागत राहुल द्रविडने ३६ वे कसोटी शतक पूर्ण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.