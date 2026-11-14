संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 14 नोव्हेंबर 2026

पंचांग - शनिवार : कार्तिक शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.४१ सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय सकाळी १०.५० चंद्रास्त रात्री १०, कड पंचमी, पांडव पंचमी, ज्ञान पंचमी - जैन, भारतीय सौर कार्तिक २३ शके १९४८.
Daily Panchang 14th November 2026

Daily Panchang 14th November 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शनिवार : कार्तिक शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.४१ सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय सकाळी १०.५० चंद्रास्त रात्री १०, कड पंचमी, पांडव पंचमी, ज्ञान पंचमी - जैन, भारतीय सौर कार्तिक २३ शके १९४८.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History