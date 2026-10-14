संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 14 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - बुधवार : आश्‍विन शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ६.११, चंद्रोदय सकाळी ९.३३, चंद्रास्त रात्री ८.४१, विनायक चतुर्थी, पारशी खोरदाद मासारंभ, भारतीय सौर आश्‍विन २२ शके १९४८.
daily panchang 14th October 2026

daily panchang 14th October 2026

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

बुधवार : आश्‍विन शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ६.११, चंद्रोदय सकाळी ९.३३, चंद्रास्त रात्री ८.४१, विनायक चतुर्थी, पारशी खोरदाद मासारंभ, भारतीय सौर आश्‍विन २२ शके १९४८.

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