आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 14 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -बुधवार : आश्विन शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्चिक, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ६.११, चंद्रोदय सकाळी ९.३३, चंद्रास्त रात्री ८.४१, विनायक चतुर्थी, पारशी खोरदाद मासारंभ, भारतीय सौर आश्विन २२ शके १९४८..दिनविशेष -२००० - वन्य जीवनावर चित्रपट निर्मिती करणारे माईक पांडे यांना ‘शोअर्स ऑफ सायलेन्स-व्हेल शार्क इन इंडिया’ या चित्रपटासाठी ब्रिस्टल (ब्रिटन) ‘वाइल्ड स्क्रीन २००० फेस्टिव्हल’चा पुरस्कार जाहीर.२०१४ - आंतरराष्ट्रीय शांतिसेनेमधील सर्वोत्तम महिला अधिकाऱ्याचा संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून दिला जाणारा मानाचा पुरस्कार भारताच्या पोलिस अधिकारी शक्ती देवी यांना प्राप्त..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.