संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 15 ऑगस्ट 2026

पंचांग - शनिवार : श्रावण शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी सिंह/कन्या, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ७, चंद्रोदय सकाळी ८.३२, चंद्रास्त रात्री ८.५२, पारशी नववर्षारंभ, मधुस्रवा तृतीया, अश्‍वत्थ मारुती पूजन, स्वातंत्र्य दिन, मु. रबिलावल मासारंभ, भारतीय सौर श्रावण २३ शके १९४८.
Daily Panchang 15th August 2026

Daily Panchang 15th August 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शनिवार : श्रावण शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी सिंह/कन्या, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ७, चंद्रोदय सकाळी ८.३२, चंद्रास्त रात्री ८.५२, पारशी नववर्षारंभ, मधुस्रवा तृतीया, अश्‍वत्थ मारुती पूजन, स्वातंत्र्य दिन, मु. रबिलावल मासारंभ, भारतीय सौर श्रावण २३ शके १९४८.

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