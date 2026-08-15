आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 15 ऑगस्ट 2026

पंचांग -शनिवार : श्रावण शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी सिंह/कन्या, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ७, चंद्रोदय सकाळी ८.३२, चंद्रास्त रात्री ८.५२, पारशी नववर्षारंभ, मधुस्रवा तृतीया, अश्वत्थ मारुती पूजन, स्वातंत्र्य दिन, मु. रबिलावल मासारंभ, भारतीय सौर श्रावण २३ शके १९४८..दिनविशेष -१९९७ - शांतता काळातील अतुलनीय शौर्याबद्दलचा ‘अशोकचक्र’ हा सर्वोच्च सन्मान सेकंड लेफ्टनंट पुनीत दत्त यांना मरणोत्तर जाहीर.१९९७ - दीडशे वर्षांच्या गुलामगिरीच्या जोखडातून देश मुक्त झालेल्या क्षणाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करताना दीपावलीच्या तेजोमय सणाचा लखलखता दिमाखही जणू फिका ठरावा अशा उत्सवी वातावरणात भारतीयांनी स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा सोहळा साजरा केला.२०१५ - शेतीला शाश्वत सिंचन उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यात एक लाख विहिरी आणि पन्नास हजार शेततळी निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमास राज्यभरात सरकारतर्फे प्रारंभ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.