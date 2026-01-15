संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 15 जानेवारी 2026

पंचांग - गुरुवार : पौष कृष्ण १२, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ७.११ सूर्यास्त ६.१७, चंद्रोदय पहाटे ५.०६ चंद्रास्त दुपारी ३.१५, संक्रांत करिदिन, भारतीय सौर पौष २५ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
History

