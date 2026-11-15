आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 15 नोव्हेंबर 2026

पंचांग -रविवार : कार्तिक शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.४२ सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय सकाळी ११.३३ चंद्रास्त रात्री १०.५२, भारतीय सौर कार्तिक २४ शके १९४८..दिनविशेष -२०१० - भारताचा स्टार ऑफस्पिनर हरभजनसिंगने न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या क्रिकेट कसोटीत आठव्या क्रमांकावर फलंदाजीस येऊन सलग दोन्ही डावांत शतक केले. अशी कामगिरी करणारा तो पहिलाच जागतिक फलंदाज ठरला.२०१३ - सचिन तेंडुलकरने आपल्या अखेरच्या कसोटी सामन्यात ७४ धावा काढून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.